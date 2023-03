Torsdag kveld ble det kjent at storjuryen på Manhattan har stemt for å tiltale tidligere president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

– Jeg er fullstendig uskyldig sier Donald Trump etter at storjury har stemt for å tiltale ham i saken om utbetaling av hysjpenger til en pornostjerne.

Ekspresidenten bedyrer sin uskyld i en uttalelse etter at det torsdag ble kjent at han blir tiltalt, skriver en reporter i New York Times på Twitter.