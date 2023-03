Over 1.300 mennesker drept av vold i Kongo på et halvt år

Områder øst i Kongo som hittil er blitt spart for voldsbølgen, blant dem provinsene Mai-Ndombe og Kwilu, rammes nå av konflikt, advarer FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Turk. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Siden oktober er minst 1.334 mennesker drept i den økende voldsbølgen øst i Kongo, blant dem over 107 barn, ifølge FNs menneskerettssjef.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, fordømmer voldsbølgen og omfanget av seksuell vold i konflikten.

– Medlemmer av militsgruppen Codeco og M23-opprørere, samt de væpnede gruppene Zaire og Nyatura, fortsetter å utføre avskyelige angrep mot sivile befolkningen i Kongo, sa Turk i FNs menneskerettighetsråd torsdag.

Volden har økt i flere provinser øst i Kongo, særlig i Ituri og Nord-Kivu. Områder som hittil har vært spart for vold, har begynt å bli rammet, advarte han.

Dokumenterer seksuelle overgrep

Volden har drevet seks millioner på flukt i eget land, og Kongo har det høyeste antallet internflyktninger i Afrika.

Turk fremhevet også den omfattende bruken av seksuell vold, som historisk er blitt brukt som våpen i Kongo.

Bare i 2022 dokumenterte og verifiserte FN tilfeller av konfliktrelatert seksuell vold mot 701 ofre i Kongo. Blant dem var 503 kvinner, 11 menn og 187 jenter.

Omfanget av denne typen vold øker som følge av straffrihet og korrupsjon, advarer Turk.

Myndighetene for ros

Samtidig hyller menneskerettssjefen at myndighetene har tatt betydelige skritt for å bekjempe straffrihet. Minst 91 medlemmer av sikkerhetsstyrkene og 143 militsmedlemmer ble i 2022 dømt for forbrytelser knyttet til menneskerettsbrudd.

– Det er viktig at de blir dømt, både for ofrene sin del og for den avskrekkende konsekvensen det gir, sier Turk.

Øst-Kongo har vært herjet av konflikt siden Rwandas tidligere regjeringshær og hutumilits gjennomførte et folkemord på tutsier og moderate hutuer i 1994. Rundt 120 militser og opprørsgrupper er aktive i regionen, der de kjemper om rike mineralforekomster og andre ressurser.