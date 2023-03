Aktor ber om livstid for drapet på Tove i Sverige

NTB

Begge de to kvinnene som er tiltalt for drapet på svenske Tove (21), tok del i drapshandlingen, hevder aktoratet. De ber om livstidsdom for begge.

To kvinner på 18 og 20 år er tiltalt for drapet på venninnen Tove. Begge kvinnene nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha flyttet liket.

Aktor Adam Rullman mener det ikke finnes noen annen forklaring enn at de to unge kvinnene drepte Tove. Derfor ba han torsdag om livstid for den eldste kvinnen og om livstid eller 18 års fengsel for den yngste kvinnen.

Saken har gått for Ekjsö tingrett i Sverige denne uken.

Kvinnene er tiltalt for drap og for å ha gjemt 21-åringens lik i et skogområde øst for Vetlanda i Jönköpings län i Småland.

Tove ble sist sett utenfor utestedet Nöjet i Vetlanda mellom 15. og 16. oktober. To uker senere ble hun funnet død i et skogsområde.