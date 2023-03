Kong Charles: Russlands invasjon av Ukraina truer Europas sikkerhet

Kong Charles på talerstolen i Bundestag - den tyske nasjonalforsamlingen - i Berlin torsdag. Den britiske monarkens ankom Tyskland onsdag og er på et tredagers besøk.

NTB

Europas sikkerhet har kommet under press som følge av Russlands krigføring i Ukraina, sier Storbritannias kong Charles.

Uttalelsen kom i forbindelse med monarkens statsbesøk til Tyskland torsdag. Reisen er hans første som konge, etter at han tok over for sin mor, dronning Elizabeth, som døde i september i fjor.

– Krigens svøpe er tilbake i Europa. Angrepskrigen mot Ukraina har ført til ufattelige lidelser for så mange uskyldige mennesker, sa kong Charles.

– Sikkerheten til Europa, så vel som våre demokratiske verdier, er truet. Men verden står ikke og ser på … Vi kan hente mot fra måten vi står samlet, tilføyde han.

Kong Charles skulle egentlig først til Frankrike, men dette besøket er inntil videre utsatt på grunn av de omfattende protestene mot pensjonsreformen i landet.