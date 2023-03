Amerikansk Wall Street Journal-journalist pågrepet for spionasje i Russland

En amerikansk journalist er pågrepet i Russland, mistenkt for spionasje. Bildet viser FSBs hovedkontor i Moskva. Arkivfoto

NTB

Den amerikanske Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich er pågrepet i Russland, mistenkt for spionasje. Han risikerer 20 år i fengsel.

Gershkovich er Russland-korrespondent for avisen. Han skal ha blitt pågrepet i byen Jekaterinburg. Interfax siterer kilder i sikkerhetstjenesten FSB på at han skal ha drevet spionasjevirksomhet for USA.

– FSB stanset de ulovlige aktivitetene til den amerikanske statsborgeren Evan Gershkovich, født i 1991, en korrespondent for Moskva-avdelingen til den amerikanske avisen The Wall Street Journal, skriver sikkerhetstjenesten i en pressemelding.

Ifølge FSB samlet Gershkovich inn informasjon som tilsvarer statshemmeligheter om aktivitetene til en av virksomhetene i den russiske hæren.

FSB hevder at Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter.

Sikkerhetstjenesten sa ikke noe om når pågripelsen fant sted. Amerikaneren kan risikere å få 20 år i fengsel for spionasje.

Før Gershkovich begynte i WSJ, jobbet 31-åringen i det franske nyhetsbyrået AFP. Han har også jobbet for The Moscow Times, en engelskspråklig nettavis.

Gershkovich snakker russisk. Han er amerikansk statsborger, men har røtter fra tidligere Sovjetunionen.