Amerikansk journalist varetektsfengsles i to måneder i Russland

NTB

Den amerikanske Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich, som er pågrepet og anklaget for spionasje i Russland, varetektsfengsles i to måneder.

Det har en domstol i Moskva bestemt.

– Gershkovich vil bli varetektsfengslet i en periode på én måned og 29 dager, det vil si fram til 29. mai, heter det i en uttalelse fra domstolen torsdag ettermiddag.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass fikk ikke amerikanerens advokat møte i retten. Gershkovich nekter straffskyld.

Amerikaneren er Russland-korrespondent for Wall Street Journal. Han skal ha blitt pågrepet i byen Jekaterinburg øst for Ural-fjellene. Det er ikke kjent når. Avisen kaller anklagen grunnløs.

– Wall Street Journal er dypt bekymret for sikkerheten til Gershkovich, skriver avisen torsdag formiddag.

Statshemmeligheter

– FSB stanset de ulovlige aktivitetene til den amerikanske statsborgeren Evan Gershkovich, født i 1991, en korrespondent for Moskva-avdelingen til den amerikanske avisen Wall Street Journal, skriver den russiske sikkerhetstjenesten FSB i en pressemelding.

Ifølge FSB samlet Gershkovich «informasjon om aktivitetene til et av anleggene til Russlands militærindustrielle kompleks som er å anse som en statshemmelighet». Det er ikke kjent hvilket anlegg det skal være snakk om.

FSB hevder også at Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter.

– Mistankene om spionasje som førte til pågripelse av Gershkovich, var ikke relatert til journalistikk, skriver talsperson Maria Zakharova i russisk UD på Telegram.

Erfaren

Wall Street Journal bestrider anklagene på det sterkeste og ber om at Gershkovich umiddelbart blir løslatt. Han risikerer opptil 20 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i spionasje i Russland.

Før Gershkovich begynte i WSJ, jobbet 31-åringen i det franske nyhetsbyrået AFP. Han har også jobbet for The Moscow Times, en engelskspråklig nettavis.

Gershkovich snakker russisk. Han er amerikansk statsborger, men har røtter fra tidligere Sovjetunionen.

Den siste saken hans fra Russland, som ble publisert av Wall Street Journal tidligere i uka, handler om at veksten i landets økonomi nå er i ferd med å bremse opp som følge av vestlige sanksjoner.

Fangeutveksling

Gershkovich er den første amerikanske journalisten som er pågrepet og siktet for spionasje i Russland siden september 1986. Da ble Nicholas Daniloff, som jobbet for tidsskriftet U.S. News and World Report, pågrepet av FSBs forløper KGB.

Det ble ikke tatt ut tiltale mot Daniloff, som ble løslatt i en fangeutveksling 20 dager senere. USA løslot på sin side en ansatt i Sovjetunionens FN-delegasjon som var pågrepet av FBI.

Den amerikanske basketstjernen Brittney Griner, som i fjor ble pågrepet på flyplassen i Moskva med cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen, ble i august dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling. Hun ble løslatt i en fangeutveksling med den russiske våpenhandleren Viktor Bout ti måneder senere.

For tidlig

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov understreker at det er for tidlig å diskutere en fangeutveksling som inkluderer Gershkovich.

– Det spørsmålet ville jeg ikke ha reist ennå. Tidligere fangeutvekslinger var for folk som hadde sonet straffer, sier han.

Jeanne Cavelier, som leder avdelingen for Øst-Europa og Sentral-Asia i organisasjonen Reportere uten grenser, konstaterer at Gershkovich er første utenlandske journalist som er pågrepet i Russland siden invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

Alarmerende

– Det virker som russisk gjengjeldelse mot USA. Dette er alarmerende, for det er trolig en måte å true alle vestlige journalister som forsøker å granske omstendigheter i Russland i forbindelse med krigen, sier hun.

– Vestlige land bør straks be Russland klargjøre hva anklagene går ut på. Så vidt vi kan se gjorde han bare jobben sin som journalist, sier Cavelier.

En annen amerikaner, Paul Whelan, ble pågrepet i Russland i desember 2018 og dømt til 16 års fengsel for spionasje. Både Wheelans familie og amerikanske myndigheter sier anklagene mot ham er grunnløse.