Bolsonaro sier han ikke vil lede opposisjonen likevel

NTB

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro sier han ikke vil lede opposisjonen mot president Lula da Silva, slik han tidligere har sagt at han vil.

Bolsonaro vil imidlertid jobbe for sitt parti, Det liberale partiet (PL). Ekspresidenten sa i et intervju med Wall Street Journal i februar at han ville lede opposisjonen.

– Jeg vil ikke lede noen opposisjon. Jeg vil hjelpe partiet mitt som en person med erfaring, sa Bolsonaro til en journalist i Florida, der han har vært siden nyåret, onsdag.

Torsdag returnerer han til Brasil. Der vil han reise landet rundt for å hjelpe PL.