«Hotell Rwanda»-helten på plass i USA etter løslatelse

NTB

Hotelldirektøren Paul Rusesabagina har ankommet USA etter han ble løslatt fra fengsel i Rwanda forrige uke.

– Jeg er glad for å kunne ønske Paul Rusesabagina velkommen tilbake til USA. Vi er glade for å ha ham tilbake på amerikansk jord og gjenforent med familien og venner som lenge har ventet på at denne dagen skulle komme, tvitrer USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Rusesabagina ble hyllet som en helt etter at han reddet over tusen tutsier fra folkemordet i Rwanda i 1994. Det ble blant annet laget en film , «Hotel Rwanda», basert på hans historie.

I 1996 flyttet Rusesabagina til utlandet, og han ble en av president Paul Kagames skarpeste kritikere. I 2020 dukket han opp i Rwanda, iført håndjern og fangedrakt.

Året etter ble han dømt til 25 års fengsel for terrorrelatert virksomhet. Han ble løslatt etter å ha fått ettergitt dommen.