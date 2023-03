Ekspert: – Putin har sluttet å snakke om konkrete mål med krigen

Analytiker mener å se et tydelig skifte i Vladimir Putins retorikk. Nå er det krigen mot Vesten som gjelder.

Russlands president Vladimir Putin har endret måten han snakker om krigen på, mener analytiker.

I stedet har mye av fokuset vært på den «evige krigen» mot Vesten, skriver The Guardian.

Men Kreml-talsmann Dmitrij Peskov skal ha kommet med en dyster advarsel på et middagsselskap i desember.

Større fokus på «evig krig» mot Vesten

Ifølge den politiske analytikeren Maxim Trudolyubov kan man se et skifte i Putins taler den siste tiden.

– Putin har praktisk talt sluttet å snakke om noen konkrete mål med krigen. Han foreslår heller ingen visjon om hvordan en fremtidig seier kan se ut. Krigen har ingen klar begynnelse eller en forutsigbar slutt, sier Trudolyubov til The Guardian.

I stedet peker analytikeren på at Putin i stedet har et større og større fokus på den «evige krigen» mot Vesten.

I forrige måned holdt Putin sin årlige tale til nasjonen. Også da gjentok president de mange anklagene han har kommet med mot Vesten.

I tillegg understreket han at Russland kjempet for overlevelse, og at de kom til å vinne.

Dette mener Trudolyubov implisitt var et budskap til folket om at krigen i ukraina ikke ville ta slutt med det første.

Peskov kom med advarsel på middagsselskap

Onsdag uttalte også Kreml-talsmann Peskov at «hybridkrigen» som Russland utkjemper mot Vesten, trolig vil vare lenge.

Det svarte han på et spørsmål om hvor lenge det Kreml omtaler som den «militære spesialoperasjonen», vil vare, skriver NTB.

Men i et middagsselskap i desember skal talsmannen ha innrømmet at også krigen i Ukraina vil vare lenge.

– Ting vil bli mye vanskeligere. Dette vil ta veldig, veldig lang tid, skal Peskov ha sagt i en tale ifølge to av middagsgjestene The Guardian har snakket med, som uttaler seg anonymt.

– Det var ubehagelig å høre talen hans. Det var tydelig at han advarte om at krigen vil forbli med oss, og vi burde forberede oss på lang sikt, sier en av gjestene til den britiske avisen.

