Zelenskyj venter på våpen han er blitt lovet

NTB

I et dybdeintervju utført i løpet av to dager lang togreise i Ukraina, etterlyser president Volodymyr Zelenskyj flere av våpnene Vesten har lovet ham.

Zelenskyj setter pris på at vestlige land har stilt opp med våpen og ammunisjon for titalls milliarder kroner. Men noe av det som er lovet, er ennå ikke levert.

– Det har kommet flotte vedtak om Patriot-raketter, men vi har dem ikke ennå, sier han om et amerikanske luftvernsystem. Ukrainske soldater har allerede fått opplæring i hvordan det skal brukes, men foreløpig er ikke rakettene på plass.

Zelenskyj anslår at Ukraina trenger 20 Patriot-batterier for å beskytte seg mot russiske raketter. Samtidig legger han til at det likevel ikke er sikkert at det er nok «ettersom ingen land i verden har blitt angrepet med så mange ballistiske raketter.

Et annet luftvernsystem gitt av et europeisk land fungerte ikke og måtte byttes «igjen og igjen», forteller presidenten, uten på si navnet på giverlandet.