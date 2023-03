Pave Frans innlagt med luftveisinfeksjon

NTB

Pave Frans har en luftveisinfeksjon og må tilbringe noen dager på sykehus, opplyser Vatikanet i en uttalelse onsdag.

I de første meldingene het det at 86-åringen var innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma for å ta noen «planlagte prøver». Noe senere kom meldingen om luftveisinfeksjonen.

Paven skal de siste dagene ha klaget over pustebesvær. I uttalelsen understrekes det imidlertid at han ikke er koronasmittet. Pavens planer på torsdag er blitt avlyst.

– Pave Frans er rørt av de mange meldingene han har fått og uttrykker sin takknemlighet for nærheten og bønnene, skriver Vatikanet.

Paven hadde tidligere onsdag sin vanlige audiens i Vatikanet og lot da til å være ved god helse.

Den katolske kirkens overhode var lagt inn på det samme sykehuset i ti dager i juli 2021 etter å ha blitt operert for en innsnevring i tarmen. Han fikk da fjernet 33 centimeter av tykktarmen.

Kort tid etter operasjonen fortalte Frans at han var fullt restituert og kunne spise normalt, men i et intervju i januar i år sa 86-åringen at utposningene i tarmen var tilbake. Det førte blant annet til at han la på seg, men han ga uttrykk for at han ikke var bekymret.