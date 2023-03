Ukrainsk angrep mot okkuperte Melitopol

NTB

Et ukrainsk angrep rammet en togstasjon og slo ut strømmen i den russisk-okkuperte byen Melitopol, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Ikke-verifiserte bilder viser eksplosjoner som lyser opp nattehimmelen i Melitopol, som er base for den russiske okkupasjonsadministrasjonen i Zaporizjzja, en av fem ukrainske regioner Russland sier de har annektert.

Den ukrainske eksilordføreren bekrefter at det har vært eksplosjoner der. Tass siterer okkupasjonsmyndighetene på at en jernbanestasjon ble rammet, og at strømmen ble slått ut både i byen og i nærliggende landsbyer.

Det er ikke meldt om skadde personer.

Før krigen hadde Melitopol, som ligger rundt 65 kilometer bak frontlinjen, om lag 150.000 innbyggere. Byen er et jernbaneknutepunkt for de russiske styrkene sør i Ukraina, og er del av landbroen som knytter den okkuperte Krim-halvøya til det russiske fastlandet.

Det er uklart hva slags våpen ukrainerne brukte i angrepet. Russerne mener det dreier seg om amerikanskproduserte Himars-systemer. Byen er i utkanten av rekkevidden til de nyere våpnene Ukraina skal ha i arsenalet.

Angrepet kan være dårlig nytt for Russlands logistikk og kommer etter at Ukraina har antydet at de kan innlede en motoffensiv mot russiske styrker, som ikke har sikret seg noen store gjennombrudd på slagmarken de siste månedene.