Kvinne dømt i Sverige for posering med døde i Syria

NTB

En kvinnelig IS-sympatisør er i Göteborg dømt til tre måneders fengsel for å ha posert på bilder med døde og lemlestede mennesker i Syria.

Kvinnen skal ha reist til Syria i 2012 og senere sluttet seg til den ekstreme islamistorganisasjonen IS. Tingretten i Göteborg mener det er bevist at hun tydelig uttrykte sympati for IS.

I sosiale medier publiserte kvinnen biler av døde og lemlestede personer som IS hadde utplassert i byen Raqqa i 2014. Hun skal også ha skrevet krenkende kommentarer om de døde.

Den nå 35 år gamle kvinnen dømmes også for trusler mot offentlig tjenestemann. Bakgrunnen for dette er at hun ble fratatt barna sine av svenske myndigheter.