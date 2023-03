Zelenskyj inviterer Kinas president til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et intervju med nyhetsbyrået AP. Foto: Efrem Lukatskyj / AP / NTB

NTB

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han inviterer Kinas president Xi Jinping til å komme til Ukraina.

– Vi er klare for å se ham her. Jeg vil snakke med ham. Jeg hadde kontakt med ham før det ble full krig. Men i løpet av hele dette året, mer enn ett år, har jeg ikke hatt det, sier Zelenskyj i intervjuet.

I forrige uke var Xi på besøk i Russland og snakket med president Vladimir Putin. De to presidentene kom da med en kunngjøring som understreket at Russland og Kina ikke er militært allierte, men at de uttrykker bekymring over det de omtaler som Natos økende nærvær i Asia.

Kina la også fram en tolvpunktsplan for fred og våpenhvile i Ukraina, som Putin hyllet.