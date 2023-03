Generasjoner samles i pensjonsprotestene i Frankrike

En tåregasspatron blir sparket vekk under en av de mange harde demonstrasjonene etter at president Emmanuel Macron tvang gjennom en upopulær pensjonsreform uten avstemming i parlamentet. Foto: Aurelien Morissard / AP / NTB

NTB

Det er hele 47 år til hun kan bli rammet av den nye pensjonsalderen. Likevel tar 17 år gamle Elisa Fares til gatene i Paris for første gang.

Innbyggerne i landet som viste verden styrken i folkelig opprør med å gjennomføre den franske revolusjon i 1789, er igjen sinte på sine ledere. Det er mange som tar skrittet fra tilskuer til deltaker i de omfattende demonstrasjonene mot president Macrons pensjonsreform.

Elisa Fares ser både henrykt og nervøs ut idet hun gjør de siste forberedelsene til å protestere i gatene der folket i flere århundrer har trosset autoriteter og sagt: «Non!».

Hennes to jevngamle venner er allerede blitt veteraner i å demonstrere. Som barn ble de ble tatt med av foreldrene i demonstrasjoner. Sammen med Fares klargjør de øyedråper og masker i tilfelle politiet tar i bruk tåregass. De siste ukene har slike forberedelser blitt gjort igjen og igjen.

– Vi franskmenn er kjente for å kjempe, og vi kjemper. Min mor deltok i mange demonstrasjoner. Hun sier at du må protestere hvis du har noe du vil si, sier 17-åringen Coline Marionneau til nyhetsbyrået AP.

En skogbrann av sinne

Besluttsomheten til de unge demonstrantenes ansiktsuttrykk, er dårlig nytt for Emmanuel Macron og peker mot en dypere krise for presidenten. Gnisten da forslaget om ny pensjonsreform ble lagt fram har antent en skogbrann av sinne som er vanskelig å slokke. Uten godkjenning i parlamentet ble reformen tvunget gjennom og pensjonsalderen endret fra 62 til 64 år.

Det er en president sterkt på defensiven som i forrige uke så seg nødt til å avlyse det planlagte britiske statsbesøket med kong Charles III som skulle vært gjennomført denne uken. Dermed er det Tyskland, ikke Frankrike som får æren av å være det første landet den nyinnsatte monarken besøker.

Det britiske kongebesøket ville sammenfalt med en ny runde planlagte demonstrasjoner der hundretusener ville demonstrert. Macron sier det kongelige besøket ville blitt et mål for demonstrantene og at vi kunne risikert en «avskyelig situasjon».

Rekrutterer ungdom

Oppmuntret av det avlyste kongebesøket gyver protestbevegelsen videre framover og rekrutterer nye medlemmer. Noen av dem er så unge at det vil gå mer enn fire tiår før de blir rammet av pensjonsendringene.

Det unge engasjementet burde utløse bekymring hos Macron. Det kan tyde på at demonstrasjonene favner videre fra arbeids- og pensjonsspørsmål til en mer generell misnøye med presidenten og regjeringen.

Skyer av tåregass

Demonstrasjonene er i ferd med å bli mer voldelige. Sist helg ble mer enn 30 mennesker skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter som protesterte mot en ny demning.

Videoopptak viser demonstranter som rykker fram i skyer av tåregass, brennende politibiler og folk som kaster stein på politiet. Enkelte demonstranter var væpnet med macheter, øks og bensinbomber. Politiet brukte mer enn 4.000 ikke-dødelige granater for å spre folkemengden.

– Jeg har sjeldent sett slikt sinne og harme, sier Macrons forgjenger, François Hollande, ifølge AP.

For 17 år gamle Fares ble debutdemonstrasjonen fredelig. Hun fikk nok da Macron bestemte seg for å gjennomføre loven uten avstemning i parlamentet.

– Det var et angrep på demokratiet, og jeg ble rett og slett for irritert, sier Fares.

Vil ta selfie med gammel demonstrant

76 år gamle Gilbert Leblanc har selv opplevd alt ungdommen erfarer i sammenstøt med politiet. Han var en av de gule vestene og mener han deltok i 220 gule vester demonstrasjoner mot Macron under hans første regjeringsperiode.

Leblanc sier ungdommen vil ta selfie med ham når han forteller at han var med i demonstrasjonene under Parisopprøret i 1968. Pengene han sparer ved ikke å varme opp huset sitt buker han på togbilletter til Paris der han kan demonstrere hver eneste helg.

– Min bestefar fikk krigsmedalje for sin innsats i første verdenskrig. Han ville reist seg i graven hvis han så meg ligge hjemme i sofaen og gjøre ingenting. Alt vi har oppnådd har vært gjennom tårer og blod, sier Leblanc.