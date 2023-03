201 pågrepet under demonstrasjoner i Frankrike

Politiet pågrep 201 personer i demonstrasjoner i Frankrike tirsdag. Her fra Paris. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

NTB

201 personer ble pågrepet under de mange demonstrasjonene rundt i Frankrike tirsdag, melder landets innenriksminister Gérald Darmanin.

– Takk til de 13.000 politibetjentene som mobiliserte seg over hele Frankrike for å sørge for sikkerheten til mennesker og eiendom, skriver Darmanin på Twitter mandag kveld.

Han legger til at 175 politibetjenter ble skadd under demonstrasjonene mandag, mens 201 personer ble pågrepet.

Demonstrasjonene rettet seg mot den omstridte pensjonsreformen til president Emmanuel Macron. Rundt 740.000 personer deltok i demonstrasjonene tirsdag, ifølge tall fra myndighetene.

Reformen det protesteres mot innebærer blant annet at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon.