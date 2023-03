Juntaen i Myanmar oppløser Aung San Suu Kyis parti NLD

NTB

Militærjuntaen i Myanmar oppløser Aung San Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD), ifølge nyhetsbyrået AFP.

Årsaken er at partiet ikke har registrert seg på nytt i henhold til en ny lov, opplyser statlige medier.

Partiet vil automatisk oppløses fra og med onsdag, ifølge kringkasteren MRTV.

I januar ga juntaen politiske partier to måneder til å registrere seg på nytt under en ny, streng valglov. Den ble innført i forkant et valg juntaen lover å gjennomføre.

Kritikerne mener at valget verken vil bli fritt eller rettferdig.

Mye uro og protester

I februar kunngjorde imidlertid juntaen en seks måneder lang forlengelse av en to år lang unntakstilstand. Det har ført til at valget de lovet å holde innen august, har blitt utsatt fordi de ikke kontrollerer nok av landet.

Bakteppet er at hæren i Myanmar i februar 2021 avsatte NLD og Aung San Suu Kyis folkevalgte regjering og deretter slo hardt ned på omfattende protester mot militærregimet.

Mer enn 3.100 mennesker har mistet livet og over 200.000 er blitt pågrepet siden kuppet for drøyt to år siden, ifølge en lokal menneskerettsorganisasjon.

Påstander om valgjuks

Militærjuntaen hevdet at NLDs valgseier var et resultat av omfattende juks, men internasjonale valgobservatører er ikke enige og mener at valget stort sett gikk riktig for seg.

77 år gamle Aung San Suu Kyi er siden dømt til 33 års fengsel. Uavhengige eksperter kaller anklagene mot henne konstruerte og et åpenbart forsøk på å fjerne henne fra det politiske liv for godt.