Russer flyktet fra husarrest etter fengselsdom for datterens Ukraina-tegning

NTB

Russiske Aleksej Moskaljov, som tirsdag ble dømt til to års fengsel for datterens tegning som «diskrediterte» det russiske forsvaret, har rømt fra husarrest.

– Dommen ble opplest uten at den tiltalte var til stede, fordi han forsvant og ikke møtte i retten, sier en talskvinne for domstolen i byen Jefremov til AFP.

Russiske myndigheter innledet sak mot Moskaljov i fjor, etter at datteren Maria, som nå er 13 år gammel, lagde en tegning på skolen. På tegningen var det raketter ved siden av det russiske flagget, som var på vei mot en kvinne og et barn som sto ved siden av det ukrainske flagget.

Læreren hennes kontaktet politiet, som sa at de fant kommentarer fra jentas 54 år gamle far på nett som kritiserte den russiske krigføringen mot nabolandet. Kritikk av invasjonskrigen ble forbudt like etter invasjonen.

Datteren ble tatt inn i et «rehabiliteringssenter» for mindreårige, mens faren ble satt i husarrest. Russiske myndigheter vil sende jenta til barnehjem.

Saken har fått mye oppmerksomhet i Russland, og det har blitt startet en underskriftskampanje på internett for å gjenforene de to. Til og med Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin har uttrykt støtte til jenta og kritiserte de lokale myndighetene.

Leiesoldatkompaniet leder an i den russiske offensiven øst i Ukraina.