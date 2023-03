IAEA: – Hardere kamper rundt atomkraftverk i Ukraina

IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi i den ukrainske byen Dnipro før han tirsdag skulle på et nytt besøk til Zaporizjzja-kraftverket. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

NTB

IAEA-sjefen håper på en snarlig avtale med ukrainske og russiske styrker for å få slutt på kampene rundt Europas største atomkraftverk.

– Kampene er på et økt nivå, sier IAEAs generaldirektør Rafael Mariano Grossi.

Han har reist på et nytt besøk til Ukraina og møtte mandag president Volodymyr Zelenskyj i Zaporizjzja by.

Han var også inne på selve Zaporizjzja-kraftverket, og tirsdag skulle han igjen krysse frontlinjene for å komme seg inn på anlegget.

Grossi forsøker å oppnå en avtale med de ukrainske og russiske styrkene om en beskyttelsessone rundt kjernekraftverket. Målet er å unngå en atomulykke, og Grossi tror en avtale nå kan være nær forestående.

Han understreker at det ikke er snakk om en generell våpenhvile eller en avtale mellom Russland og Ukraina, men et tiltak for å bedre atomsikkerheten.