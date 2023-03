Belarus sier Nato-aggresjon tvang landet til å huse russiske atomvåpen

NTB

Aggressive handlinger fra Nato-land som truer Belarus' sikkerhet, har tvunget landet til å huse russiske atomvåpen, sier belarusiske myndigheter.

Det belarusiske utenriksdepartementet sier videre at de russiske planene om å utplassere taktiske atomvåpen i Belarus ikke vil være i strid med internasjonale avtaler om ikke-spredning av atomvåpen, fordi Belarus ikke vil ha kontroll over våpnene, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Russlands president Vladimir Putin sa lørdag at ti fly som kan utrustes med taktiske atomvåpen, allerede er flyttet til Belarus, og at flere våpen er på vei. Planene er møtt med EU-trusler om nye sanksjoner mot Belarus, og Ukraina har bedt om et krisemøte i FN.

I tillegg har en rekke vestlige land kommet med skarp kritikk, blant dem Norge. Statssekretær Eivind Vad Pettersson (Ap) i Utenriksdepartementet sier i en uttalelse at Norge «fordømmer Russlands krig mot Ukraina på det sterkeste», og at Belarus bærer et stort ansvar for å ha stilt territorium til disposisjon.

– Russiske uttalelser om planer om utplassering av taktiske kjernevåpen i Belarus er nok et uansvarlig signal fra Russland. Sammen med allierte og nære partnere følger vi den videre utviklingen nøye, sier Pettersson til NTB.