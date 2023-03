Macron holdt krisemøte før nye demonstrasjoner

NTB

I dag er det ventet nye streiker og demonstrasjoner mot den omstridte pensjonsreformen i Frankrike. Dagen før holdt president Emmanuel Macron krisemøte.

Det var blant annet ministre i regjeringen som ble kalt inn til møtet på presidentpalasset, nesten to uker etter at Macron presset pensjonsreformen gjennom i nasjonalforsamlingen ved å bruke et smutthull i grunnloven som lar ham omgå avstemming.

Statsminister Elisabeth Borne planlegger tre uker med samtaler med både medlemmer av nasjonalforsamlingen, politiske partier, lokale myndigheter og fagforeninger for å forsøke å roe ned situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Macrons beslutning.

Fagforeningene har lovet å ikke gi opp kampen mot reformen, og har oppfordret til nok en dag med demonstrasjoner og streik tirsdag. Det blir den tiende slike protestdagen siden midten av januar.

Under den forrige protestdagen torsdag ble 457 personer pågrepet og 441 politibetjenter skadd i forbindelse med opptøyer, ifølge politiet.

Den omstridte reformen går ut på å heve pensjonsalderen fra 62 til 64, i tillegg til å øke antallet år man må jobbe for å ta ut full pensjon.