Europarådet advarer Storbritannia mot å vedta ny asyllov

NTB

Forslaget til ny asyl- og innvandringslov i Storbritannia er ikke forenelig med landets internasjonale forpliktelser, advarer Europarådet.

I et brev sendt til både overhuset og underhuset i det britiske parlamentet, oppfordrer Europarådets medlemmene til å stemme mot forslaget.

– Det er vesentlig at parlamentsmedlemmene forhindrer at lovgivning som er uforenelig med Storbritannias internasjonale forpliktelser blir vedtatt, skriver Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Dunja Mijatovic i brevet.

Europarådet, som overvåker menneskerettssituasjonen i Europa, mener også at lovforslaget skaper klare og direkte spenninger med veletablerte og grunnleggende menneskerettighetsstandarder.

Forslaget innebærer at innenriksdepartementet får en «plikt til å avvise» de som ankommer Storbritannia uten lovlig innreise. Dette prinsippet er ment å trumfe retten til å søke asyl.

Storbritannias konservative høyreregjering hevder at lovforslaget ikke er i strid med folkeretten. Forslaget blir debattert i underhuset mandag og tirsdag.