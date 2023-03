Storjuryen i Trump-saken møttes på nytt

USAs tidligere president Donald Trump i privatflyet sitt etter et valgkampmøte i Waco i Texas i helgen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Storjuryen som vurderer anklagene mot ekspresident Donald Trump i forbindelse med utbetalingene til Stormy Daniels, hadde et nytt møte mandag.

Storjuryen har hatt møter siden januar.

Juryen skal mandag på nytt ha hørt fra den tidligere utgiveren av National Enquirer, som skal ha vært sentral i ordningen for utbetaling av såkalte hysjpenger. Vitnet, som også ble forhørt i januar, skal mandag ha vært inne hos juryen i 45 minutter, ifølge opplysninger Reuters har fått.

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han ville bli pågrepet tirsdag i uken som gikk, noe som ikke skjedde.

Politiet i New York og Washington har økt beredskapen og sikkerheten av frykt for at hans tilhengere kan komme til å ty til vold.