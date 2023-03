Trafikken i gang igjen etter storstreik i Tyskland

NTB

Tirsdag er den offentlige transporten, som sto streikestille i 24 timer i forbindelse med en storstreik, i gang igjen i Tyskland.

Både fly, tog, ferjer og busser i store deler av Tyskland sto stille mandag da transportarbeidere streiket for høyere lønn i møte med inflasjonen. På flyplassen i Frankfurt, landets største, stoppet flytrafikken nesten helt opp på grunn av streiken.

Langdistanseruter for tog og flytrafikk tok seg sakte opp igjen i morgentimene tirsdag. Men reisende blir advart om at ettervirkninger av streiken kan føre til forsinkelser, spesielt på togene, ifølge en talsperson for togselskapet Deutsche Bahn.

Den 24 timer lange streiken var en av de største i omfang i Tyskland siden 1990-tallet.