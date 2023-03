Kim Jong-un vil øke Nord-Koreas atomarsenal

NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har bedt om en oppskalering av produksjonen av kjernefysisk materiale og med det også landets atomarsenal.

Produksjonen av materialet skal være av en kvalitet som gjør at det kan brukes til framstilling av våpen, ifølge Kim. Han sier også at Nord-Korea bør være klare til å kunne bruke våpnene til enhver tid, ifølge det nordkoreanske statsmediet KCNA.

Uttalelsene kom i forbindelse med en inspeksjon av landets atomvåpenprogram tirsdag, der det også ble testet utløserteknologi, melder KCNA videre.

I en separat melding skriver KCNA at militæret også simulerte et luftangrep med to bakke-til-bakke ballistiske raketter mandag. Strategiske våpensystemer under vann skal også ha blitt testet.