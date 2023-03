IS tar på seg ansvaret for angrep i Kabul

NTB

IS har tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet som drepte minst seks sivile i Afghanistans hovedstad Kabul.

Det melder IS selv på Telegram, ifølge Reuters.

Angrepet skjedde i nærheten av utenriksdepartementet i Kabul mandag. Det er andre gang så langt i år at det har vært et angrep i nærheten av departementet.

I tillegg til de seks drepte ble flere såret.

En talsperson for politiet i Kabul opplyste at Talibans sikkerhetsstyrker oppdaget angriperen før han nådde et kontrollpunkt ved Malik Asghar-krysset ved departementet.

Angriperen detonerte deretter eksplosivene. Tre medlemmer av Talibans sikkerhetsstyrker var blant de sårede.