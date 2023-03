Politiet tror skoleskytingen i Nashville var et målrettet angrep

NTB

Politiet i Nashville sier en 28-åring åpnet ild og drepte seks personer på en barneskole i byen. Angrepet var målrettet, ifølge politiet.

Tre ni år gamle barn og tre voksne ble drept av angriperen, opplyser politiet. De melder også at den mistenkte gjerningspersonen ble drept av politiet under en konfrontasjon.

– Vi kan bekrefte at gjerningspersonen er en 28 år gammel kvinne fra Nashville, skriver politiet på Twitter i 20-tiden. Noe senere kom meldingen om at politiet antok det var snakk om en tidligere elev ved skolen.

På en pressekonferanse senere identifiserte politiet gjerningspersonen som Audrey Hale. Politiets talsperson Don Aaron la senere til at Hale identifiserte seg selv som trans, men utdypet ikke utover dette.

Bevæpnet med to automatgevær og et håndvåpen kom Hale seg inn i bygningen ved å skyte gjennom en av dørene, ifølge politiet. Det skal ikke ha vært andre personer involvert, og politiet har funnet et manifest i tillegg til tegninger og kart over skolen.

Ifølge politiet var angrepet målrettet. Motivet er ikke kjent.

Kristen privatskole

Politiet framholder at de reagerte raskt da meldingen om skytingen kom. Så langt er få detaljer om hendelsesforløpet kjent. Skyteepisoder og massedrap er ikke uvanlig i USA.

Åstedet var The Covenant School, en kristen privatskole i byen Nashville i Tennessee. Skolen har rundt 200 elever, med barn fra førskolealder til elever i sjette klasse, ifølge deres egne hjemmesider.

De tre voksne som ble drept skal ha jobbet på skolen. De var 60, 61 og 61 år gamle.

Nashville er delstatshovedstaden i Tennessee og har omkring 700.000 innbyggere.

Biden

Etter skytingen tok USAs president Joe Biden igjen til orde for strengere våpenlover.

– Det er sykt. Volden med skytevåpen river i nasjonens sjel, sa Biden om drapene i Nashville.

– Vi følger situasjonen nøye. USA må gjøre mer for å stanse vold med skytevåpen, fortsatte han.

Motstanden mot innskjerpinger i USAs liberale våpenlover er sterk hos Republikanerne, og lite tyder på at lovforslaget vil få flertall, tross oppfordringen.