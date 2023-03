IAEA-sjefen besøkte Zaporizjzja sammen med Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte mandag Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs leder Rafael Mariano Grossi i byen Zaporizjzja. De to diskuterte der sikkerhetssituasjonen ved det russiskokkuperte atomkraftverket, som i likhet med byen og regionen også heter Zaporizjzja.

NTB

Det bekrefter Grossi i en Twitter-melding.

– Jeg møtte Zelenskyj i dag i Zaporizjzja by og hadde en omfattende utveksling om beskyttelse av atomkraftverket Zaporizjzja og staben der. Jeg gjentok IAEAs fulle støtte til Ukrainas atomkraftverk, skriver Grossi i meldingen.

Zelenskyj møtte også medlemmer av de væpnede styrkene i den delvis russiskkontrollerte regionen. Presidenten har i det siste vært på en rekke besøk i områder nær frontlinjene.

– Jeg er beæret over å være her i dag, ved siden av våre militære, skrev Zelenskyj i et innlegg på Telegram. Bilder viste den ukrainske presidenten som delte ut medaljer til soldater.

I forrige uke besøke Zelenskyj soldater utenfor den krigsherjede småbyen Bakhmut, der det fortsatt raser harde kamper. Han besøkte også embetsfolk og innbyggere i Kherson, som ble gjenerobret av ukrainske styrker i november etter en tids russisk okkupasjon.

Lederen for den ukrainske hæren sa mandag at Kyiv nå planlegger neste trekk etter at Russlands forsøk på å erobre Bakhmut har mistet fart. De russiske styrkene forsøker nå å rykke fram mot Avdiika lenger sør.