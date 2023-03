Humza Yousaf er ny førsteminister i Skottland

sh Regan, Humza Yousaf og Kate Forbes kjemper om å bli Skottlands neste førsteminister. Resultatet blir klart mandag.

NTB

Humza Yousaf tar over for Nicola Sturgeon som leder for landets største parti SNP og med det blir førsteminister i Skottland.