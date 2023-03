Ungarn ventes å stemme for finsk Nato-medlemskap

Ungarns statsminister Viktor Orban. Mandag er det ventet at nasjonalforsamlingen vil godkjenne Finlands søknad til Nato. Arkivfoto: Denes Erdos / AP / NTB

NTB

Mandag er det ventet at Ungarns nasjonalforsamling vil gi grønt lys til å slippe Finland inn i Nato. Sveriges søknad behandles på et senere tidspunkt.

Regjeringspartiet Fidesz har i forkant av avstemmingen signalisert at de vil si ja til finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Nato-landene Tyrkia og Ungarn har begge stilt seg på bakbeina i spørsmålet om svensk og finsk medlemskap. Men etter at den finske presidenten Sauli Niinistö besøkte Tyrkia for et par uker siden, lovet landets president Recep Tayyip Erdogan å slippe Finland inn.

Etter dette varslet også Ungarn at de vil gi grønt lys til finnene.

Sveriges søknad blir derimot liggende en stund til, både i Tyrkia og Ungarn. Hvorvidt Tyrkia sier seg villige til også å slippe Sverige inn i Nato, avhenger av hvilke tiltak landet gjennomfører, har Erdogan slått fast.

Bakteppet er at Tyrkia har krevd å få utlevert en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen i forbindelse med søknaden.

Ungarns statsminister Viktor Orban har imidlertid lovet ikke å forsinke prosessen med å få Sverige inn i Nato, men har ikke gitt noen forklaring for hvorfor ikke svenskenes søknad behandles samtidig med Finlands.

For å innlemme nye land i Nato må alle de 30 medlemmene godkjenne. Det er kun Tyrkia og Ungarn som ennå ikke har gitt tommelen opp til Finland og Sverige.