Prins Harry og Elton John på plass i retten i London i mediesøksmål

NTB

Flere kjente personer saksøker tabloidavisen Daily Mail for krenking av privatlivets fred. Både prins Harry og Elton John møtte mandag i en rettssal i London.

Prins Harry og artisten Elton John har saksøkt selskapet Associated Newspapers, som utgir Daily Mail.

De hevder medieselskapet har avlyttet telefoner og krenket privatlivets fred.

Skuespillerne Elizabeth Hurley og Sadie Frost har også saksøkt avisen.

Avlyttet telefonen

Advokaten til prins Harry og Frost sa i oktober at Associated Newspapers avlyttet dem gjennom telefon, i bilen og hjemme. Selskapet anklages også for å ha betalt politifolk for å få opplysninger.

Blant saksøkerne er også Doreen Lawrence, moren til den svarte tenåringen Stephen Lawrence, som ble stukket i hjel i London i 1993. Hun er senere blitt adlet for sitt samfunnsarbeid og har vært en pådriver for politireform.

Tidligere parlamentsmedlem fra Det liberale partiet Simon Hughes er også med i søksmålet.

Elton John ankom mandag en rettssal i London i åpningen av en sak der han og flere kjendiser saksøker avisen Daily Mail for krenking av privatlivets fred Les mer Lukk

Avviser anklagene

Associated Newspapers avviser anklagene «fullstendig og utvetydig». Selskapet er ventet å ville bruke den innledende rettsrunden denne uken til å be om at saken avvises.

Det er ikke ventet at noen av saksøkerne vil uttale seg i mandagens rettsmøte, som er det første av fire som skal holdes denne uken.

Harry, yngste sønnen til kong Charles, har allerede saksøkt Mail on Sunday for injurier i en artikkel om sikkerhetstiltakene rundt ham. I fjor vant han fram med et erstatningskrav mot avisen i en annen injuriesak.