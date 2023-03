Skottlands neste førsteminister presenteres i dag

Ash Regan, Hamza Yousaf og Kate Forbes kjemper om å bli Skottlands neste førsteminister. Resultatet blir klart mandag. Foto: Paul Campbell / PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mandag blir det klart hvem som tar over for Nicola Sturgeon som leder for landets største parti SNP og med det førsteminister i Skottland.