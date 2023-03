Ukraina: Hæren ber kommunalt ansatte i Avdijivka forlate byen

En bygning står i brann etter å ha blitt truffet av et russisk luftangrep i Avdijivka 17. mars. Foto: Evgeniij Maloletka / AP / NTB

NTB

På ordre fra den ukrainske hæren må kommunalt ansatte forlate den lille byen Avdijivka øst i landet, etter at den har blitt rammet av russiske angrep.

– Dessverre har Avdijivka i økende grad blitt forvandlet til et åsted for postapokalyptiske scener, sier militærsjef Vitalij Barabasj søndag. På grunn av de konstante angrepene har byen blitt seende ut som et månelandskap, ifølge ham.

Derfor har det blitt besluttet å evakuere de kommunalt ansatte som har sørget for å holde byen i gang.

– Jeg anbefaler på det sterkeste å forlate byen, da russiske raketter og granater ikke skåner noe eller noen, sier Barabasj.

Avdijivka hadde rundt 32.000 innbyggere før Russlands invasjon. Den ligger noen kilometer nord for den russiskkontrollerte byen Donetsk.