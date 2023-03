Aper slår løs biter av stein som ligner på redskaper laget av tidlige mennesker

Elise Kjørstad - forskning.no

Ikke alt som ser ut som gamle steinverktøy trenger å være det.

På en øy i Thailand sitter makake-aper og slår med stein.

De prøver å åpne nøtter fra oljepalmer for å få tak i innholdet.

Apene tar en stein av passende størrelse, legger nøtten på en flat stein og smeller til.

Noen ganger bommer de. Skarpe flak slås løs fra hammer-steinen. Det som blir liggende igjen, ligner på noen av de eldste redskapene som er funnet etter tidlige mennesker.

Det skriver forskere i en ny studie i tidsskriftet Science Advances.

Viktig del av menneskeslektens historie

For 3,3 millioner år siden hadde tidlige mennesker begynt å forme stein om til enkle redskaper, blant annet for å kutte med.

Den nye studien viser at ikke all produksjon av slike skarpe steingjenstander, nødvendigvis er gjort med vilje.

De kan også ha blitt til tilfeldig ved at steiner blir slått sammen, for eksempel for å knekke nøtter.

Evnen til å lage skarpe stein-gjenstander med vilje er sett på som et viktig punkt i menneskets utviklingshistorie, sier Tomos Proffitt som har deltatt i den nye studien, i en pressemelding.

– Vår studie viser at produksjon av steinverktøy ikke er unikt for mennesker og våre forfedre, sier Proffitt som er forsker ved Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland.

Filmet apene

Steinmaterialet i den nye studien ble funnet på en øy i Phang Nga-buktuen i Thailand.

Lydia Luncz, forsker ved Max Planck Institute, la i 2016 merke til en plass på øya som hun mistenkte ble brukt av aper for å knekke nøtter.

Hun hadde nemlig sett sjimpanser ved Elfenbenskysten gjøre det samme tidligere, forteller Luncz til Science.

Forskerne gjorde videoopptak som dokumenterte at makake-apene i Thailand bruker stein for å åpne nøtter.

Kunne lett ha blitt mistolket

Rundt omkring på nøtteknekker-plassene lå det skarpe steinbiter som minnet om gamle redskaper laget av mennesker.

Steinbitene kunne lett ha blitt mistolket som redskaper, hadde de vært funnet i en annen kontekst, mener forskerne bak studien.

David Braun sier til NPR at det var «noe urovekkende» å gå inn i skogen og se hundrevis av slike gjenstander ligge strødd på bakken. Samtidig visste han at det ikke var mennesker som hadde laget dem.

Braun er arkeolog ved George Washington University og har også vært med på studien.

Eksempler på steinavflak som var produsert av apene. Les mer Lukk

Gjorde sammenligning

Forskerne samlet inn 1.119 steinbiter fra 40 plasser på øya der aper åpner nøtter.

De sammenlignet materialet med steinredskaper fra Afrika som er fra 3,3 til 1,5 millioner år gammelt.

Forskerne kom fram til at avskallingene som apene hadde slått løs, til dels har overlappende form som steinredskaper laget av tidlige mennesker.

Generelt var avskallingene mindre og tykkere enn redskapene laget av mennesker. Men de var fremdeles innenfor variasjonen.

En av de gamle redskapstradisjonene kalles Oldowan. Denne typen verktøy er funnet i Afrika, Europa og Asia.

Forskerne skriver i studien at 20 til 30 prosent av gjenstandene i Oldowan-samlinger kan byttes ut med steinbiter produsert av aper, uten at det blir en tydelig statistisk forskjell i størrelse, form og egenskaper.

Brukte stein på samme måte som aper?

Forskerne skriver at det er mulig at enkelte deler av det de har tolket som gamle redskaper, egentlig bare er avslag som kommer av at stein er brukt som en hammer.

Det kan videre være at våre forfedre brukte stein som slagredskap før de lærte å bruke og lage kutteverktøy.

– Knekking av nøtter ved hjelp av steinhammere og ambolter, lik det noen primater gjør i dag, har blitt foreslått som en mulig forløper til tilsiktet produksjon av steinverktøy, sier Lydia Luncz i pressemeldingen.

– Denne oppdagelsen viser hvordan levende primater kan hjelpe forskere med å undersøke opprinnelsen og utviklingen av verktøybruk i vår egen slekt.

– Nyttig

Thomas Plummer er forsker ved Queens College, City University of New York. Han sier til Scientific American at han synes studien er nyttig.

Studien understreker at forskere må være varsomme med å tolke hvordan forhistoriske gjenstander ble brukt, sier Plummer.

Han studerer selv 3 til 2,6 millioner år gamle fossilsteder i Kenya, hvor det er funnet steinredskaper. I dette tilfellet er det ikke tvil om at redskapene ble laget med vilje.

Det er nemlig flere tegn forskere bruker for å vurdere om en gjenstand ble laget og brukt med intensjon av mennesker.

En kan se om steinen var fraktet dit fra et annet område, om steinen har merker etter bruk, hvordan den er modifisert og hvorvidt det er dyrebein med kuttmerker i nærheten.

Referanse:

Tomos Proffitt, m. fl.: « Wild macaques challenge the origin of intentional tool production», Science Advances, 10. mars 2023.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).