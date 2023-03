De aller første moderne menneskene i Europa kan ha brukt pil og bue

Ullhåret neshorn avbildet i Chauvet-grotten i Sør-Frankrike for rundt 36.000 år siden. Dette pelskledde neshornet hadde to horn og levde over nesten hele Eurasia, fram til det forsvant for rundt 10.000 år siden. Det kan ha blitt jaktet på med pil og bue.

Bård Amundsen - Forskning.no

Franske arkeologer har funnet hundrevis av pilspisser i en grotte i Sør-Frankrike. Moderne mennesker holdt trolig til her for så lenge som 54.000 år siden.

Grotte Mandrin nord for byen Avignon er flere ganger blitt undersøkt av forskere fra Aix-Marseille-universitetet. Tidligere har de funnet mer enn 80.000 år gamle spor etter neandertalere.

Nå kan forskerne konstatere at det over en periode på rundt 40 år – for 54.000 år siden – også har bodd en liten gruppe moderne mennesker inne i den samme grotten.

Arkeologer har antatt at det først var for 45.000 år siden homo sapiens fortrengte neandertalerne.

Mange brukne pilspisser

Det er i jordlag som altså kan tidfestes hele 54.000 år bakover i tid at de franske arkeologene nå har funnet hundrevis av tilhugde steinspisser.

Om lag hundre av disse steinspissene har arkeologen Laure Metz og kollegene hennes identifisert som helt sikre pilspisser.

Hele og ødelagte pilspisser fra Grotte Mandrin. Her sammen med en mynt for å vise størrelsen. Foto fra studien. Les mer Lukk

De fleste er brukket.

Forskerne mener at de brukne pilspissene er blitt brukt til å skyte dyr. De ble ødelagt da de traff dyret.

De ødelagte pilspissene har kommet tilbake til grotten, fordi de satt på en pil steinaldermenneskene ville bruke om igjen med ny spiss.

Eldste buer i Danmark

Fram til nå har det eldste nokså sikre funnet etter bruk av bue og pil i Europa, vært fra Tyskland og bare drøyt 10.000 år gammelt.

De eldste bevarte buene i hele verden er de rundt 9.000 år gamle Holmegaard-buene fra Danmark.

Disse buene ble funnet bevart i en myr.

De er mellom 170 og 180 centimeter lange og ligner mye på moderne langbuer som benyttes til konkurranseskyting i dag.

Kopier av Holmegaard-buene fra Danmark.

Afrika for 70.000 år siden

Pil og bue ble trolig tatt i bruk i Afrika for 70.000 år siden. I Sør-Afrika er det gjort flere funn etter teknologien som er så gamle.

Neandertalere i Europa har ganske sikkert sett moderne mennesker bruke bue og pil. Men neandertalerne tok selv aldri i bruk denne teknologien, får tidsskriftet New Scientist vite av eksperter på dette.

Neandertalerne nøyde seg med spyd. De festet pilspisser av stein på enden av spydene.

Aller første homo sapiens?

Kanskje var homo sapiensene som holdt til i Grotte Mandrin for 54.000 år siden, en liten fortropp moderne mennesker som hadde beveget seg inn på neandertalernes område – lenge før alle andre?

Ble de nedkjempet av neandertalerne? På tross av sin overlegne teknologi med pil og bue.

– Dette vet vi ingenting om, må den franske arkeologen Laure Metz nøye seg med å konstatere når New Scientist spør henne.

Referanse:

Laure Metz m.fl: «Bow-and-arrow, technology of the first modern humans in Europe 54,000 years ago at Mandrin, France», Science Advances, 22. februar 2023.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).