Analyse: Ukrainas våroffensiv kan være siste kapittelet i konflikten

Militæranalytiker Sean Bell mener Russlands oppmerksomhet nå må flyttes fra «angrep» til «forsvar».

Den mye omtalte ukrainske våroffensiven ventes å være like rundt hjørnet.

Det kan være det siste kapittelet i konflikten, skriver militæranalytiker Sean Bell i en analyse i britiske Sky News.

Militæranalytiker: En erkjennelse fra Russland

De siste ukene har Russland gjentatte ganger angrepet en «heroisk» og «målbevisst» ukrainsk frontlinje. Dette tror Bell er basert på frykt for den ukrainske våroffensiven fra russisk side.

Nye rapporter tyder på at mange russiske militærstyrker omplasserer, og overlater leiesoldatene i Wagner-gruppen til deres skjebne i Bakhmut – byen som har blitt arnested for det blodigste slaget hittil i krigen.

Stemmer dette, erkjenner Russland at deres oppmerksomhet nå må flyttes fra offensiv til forsvar som forberedelse til den forventede Ukrainas motoffensiv, mener Bell.

Tror ikke på full frigjøring

Men også Ukraina har lidd store tap. Skulle Ukraina kunne frigjøre landet sitt fra de russiske styrkene, må enhver offensiv være rask og avgjørende for å «utnytte den åpenbare utmattelsen av den russiske hæren», skriver Bell.

Militæranalytikeren er derimot ikke optimistisk når det gjelder å frigjøre hele Ukraina.

«Enhver offensiv – selv om den lykkes – vil til slutt gå tom for kraft, og det definitvt før den frigjør hele Ukraina», mener Bell.

Bell peker også på at Vestens militære støtte er skjør, og at det allerede er tegn på at tilgangen på vestlige høyteknologiske våpen nærmer seg slutten for Ukraina.

Vesten må ta et valg

Bell spår at den ukrainske våroffensiven muligens vil revidere frontlinjen noe, men at den vil etterlate konflikten låst.

Han tror at i slutten av 2023 vil begge sider ende utmattet, uten ressurser, hverken soldater eller materiell igjen, til å ta et avgjørende grep.

Da må Vesten ta et valg.

Skal de fortsette å støtte en langvarig konflikt med avtagende ressurser, som igjen risikerer å være fordelaktig for Russlands langsiktige strategi. Eller skal de legge press på begge sider, for å sikre en slutt på den blodige krigen, og heller fokusere på gjenoppbyggingen av Ukraina?

Bell tror derfor den kommende våroffensiven er starten på det siste kapittelet i Ukraina-krigen.

Innsatsene kunne ikke være høyere for Ukraina.

