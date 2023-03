New Zealand tar opp Taiwan-bekymring med Kina

New Zealands utenriksminister Nanaia Mahuta, her under en pressekonferanse i Wellington tidligere denne måneden, avsluttet lørdag et fire dager langt besøk i Kina. Foto: Mark Mitchell / AP / NTB

NTB

New Zealands utenriksminister sier at hun i et møte med sin kinesiske motpart har tatt opp landets bekymring til menneskerettigheter i Kina og Taiwan-spenning.

Nanaia Mahuta sier at hun i møte med sin kinesiske motpart Qin Gang tok opp New Zealands «dype bekymringer knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og svekkelsen av rettigheter og friheter i Hongkong». Det står i en uttalelse fra kontoret hennes.

I møtet med Qin tok hun også opp bekymring knyttet til utviklingen i Sør-Kinahavet og Taiwanstredet, står det.

Mahutas fire dager lange besøk til Kina ble avsluttet lørdag. Dette var det første besøket fra en newzealandsk utenriksminister siden før koronapandemien brøt ut.

Kinas bånd til Russland sto også på agendaen, uttaler hun.

– New Zealand vil være bekymret over enhver tilretteleggelse av dødelig hjelp til støtte for Russlands ulovlige krig, sier hun.

I Beijing møtte Mahuta også Kinas toppdiplomat Wang Yi, kvinnelige ledere og representanter for næringsliv. Wang sier i en uttalelse at Kina og New Zealand alltid har respektert og stolt på hverandre.

Mahuta sier at hun håpet besøket kunne markere starten på gjenopptakelse av samtaler på høyt nivå mellom de to landene, og åpner for et mulig kommende besøk fra New Zealands nye statsminister Chris Hipkins, kanskje senere i år.

– Jeg la vekt på Aotearoa New Zealands interesse av en fredelig, stabil og solid stillehavsregion, sier Mahuta, som inviterte Qin på besøk til Wellington.

Kina er New Zealands største handelspartner.