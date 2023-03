FN-sjefen avslutter vannkonferanse med oppfordring til ny kurs

NTB

Verden må legge ut på en ny kurs for å ivareta planetens vannressurser, sikre fremtidig velstand og dermed hindre konflikt, sier FN-sjef António Guterres.

– Hele menneskehetens håp om en fremtid avhenger i en viss grad av at vi staker ut en ny forskningsbasert kurs for å realisere en vannagenda. Nå er tiden inne for handling, sa Guterres i sin avslutningstale på FNs vannkonferanse fredag.

Generalsekretæren oppfordret i talen verdenssamfunnet til å ta grep for å sikre vannressurser. Det vil avverge konflikt og sikre fremtidig global velstand, sa han.

– Vann er det mest dyrebare felles godet vi har og må stå i sentrum for den globale politiske agendaen, sa Guterres på avslutningen av den tre dager lange konferansen.

Verden er ennå ikke på sporet av å kunne oppnå målet om tilgang til trygt drikkevann og sanitæranlegg for alle på jorda i 2030.

– Menneskehetens livsblod

I sin åpningstale på konferansen tidligere denne uken beskrev Guterres vann som menneskehetens livsblod og han sa at «vampyrisk overforbruk» har ført til at vannmangel er blitt vanlig mange steder i verden.

Konferansen i New York var den første av sitt slag siden 1977 og tiltrakk seg rundt 10.000 deltakere. Regjeringer, organisasjoner og representanter for privat sektor kom med nesten 700 forpliktelser før og under konferansen. Forpliktelsene dreide seg om alt fra bygging av toaletter til gjenopprettelse av 300.000 kilometer med ødelagte elver og store våtmarksområder.

– En god start

Under en tredel av forpliktelsene har finansiering bak seg, uttaler Charles Iceland i tankesmia World Resources Institute. Han legger til at rundt en tredel av løftene «kommer til å få betydelig innvirkning».

– Men til tross for dette er de frivillige forpliktelsene en god start, sier han til nyhetsbyrået AFP, og viser i særdeleshet til et tysk prosjekt som skal satse på tiltak i Niger-elvebassenget, som berører ni afrikanske land.