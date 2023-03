Trudeau: Tiktok-forbud med fin bieffekt – barna har ikke tilgang lenger

Canadas statsminister Justin Trudeau er glad for at Tiktok-forbudet rammer hans egne barn, ettersom mobilene i familien er utstedt av regjeringen og dermed omfattet av ordningen. På bildet skåler han under en gallamiddag der også USAs president Joe Biden var til stede fredag. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau er glad for at Tiktok-forbudet på telefoner brukt av offentlig ansatte gjør at barna hans ikke lenger har tilgang.