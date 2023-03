Etterretning: Russere selger eiendom og evakuerer sine familier på Krimhalvøya

Svart røyk velter opp fra en brann på Kerch-broen som forbinder Krim med Russland, etter at en lastebil eksploderte, nær Kerch, 8. oktober 2022. Eksplosjonen påførte brua enorme skader. de siste månedene har det vært flere sabotasjeaksjoner, som trolig er et forvarsel om en større ukrainsk operasjon for å frigjøre halvøya.

Det skal være tilløp til panikk på den russiskokkuperte Krimhalvøya. Det graves nå skyttergraver på halvøya i påvente av en snarlig ukrainsk motoffensiv.

Ifølge den ukrainske etterretningstjenesten er det oppbruddsstemning blant innbyggere med russisks pass.

– Familier tilknyttet russerne blir nå evakuert, og det ganske raskt. Dette er tankevekkende for alle som ofret sine liv til Putins ondsinnede regime. De bør forlate Krim mens de fortsatt kan.

Det sier Andrii Yusov, talsmann for Ukrainas forsvarsetterretning, ifølge Ukrainska Pravda.

Lokalradio skal ha advart om mulig evakuering



Samtidig oppfordrer russiskstøttede myndigheter befolkningen om ikke å bekymre seg, og forsikrer at alt er bra og under kontroll.

– Alt dette tyder på at russernes spesialoperasjon går i henhold til planen, sier Yusov ironisk.

Ifølge en melding som ble sendt på radioen i Sevastopol på Krim, skal lokale innbyggere, og spesielt de som samarbeidet med det russiske okkupasjonsregimet, blitt bedt om å forberede seg på å evakuere.

– Russiske tropper ser ut til å forberede en tvangsevakuering

Russlands president Vladimir Putin besøte Krim-broen mandag 5. desember 2022 for å inspisere skadene. Les mer Lukk

Ifølge Newsweek forbereder Russland seg på et ukrainsk angrep på Krim. Russiske tropper skal allerede ha gravd skyttergraver langs strategiske strender og gjort forberedelser til en mulig evakuering, ifølge ukrainsk etterretning.

I et intervju med ukrainsk fjernsyn sier Eskender Bariiev, fra menneskerettighetsorganisasjonen Crimean Tatar Resource Center, at russiske tjenestemenn går dør-til-dør på Krim og kartlegger alle husstander.

– Russiske tropper ser ut til å forberede en tvangsevakuering av Krim, sier Bariiev.

Putin skal dessuten ha beordret styrket forsvar over hele halvøya, og er nervøs for at en ukrainsk offensiv kan gjøre slutt på presidentens øyensten, som han tok med makt i 2014.

Kan avskjære russiske styrker i sør



Ifølge Institute for the Study of War fortsetter Russland å styrke sine forsvarsfestninger i Sør-Ukraina langs grensen til Krim. Ukraina skal ha oppmarsjert store styrker i Kherson og nordover langs frontlinjen.

Flere eksperter har uttalt at en motoffensiv trolig tar sikte på avskjære de russiske styrkene i sør og bryte forbindelsen mellom Krim og russiske styrker lenger nord. Klarer de dette vil det være svært vanskelig for Putins generaler å svare militært.

Russland skal ha utplassert om lag rundt 90 kampfly på Krim, men i mangel av luftherredømme, mye takket være vestlige leveranser av luftvern, har flyene begrenset nytte, og har ikke vært så operative som man kunne forvente.

Kreml truer med bruk av atomvåpen



Ukraina har ikke lagt skjul på sine ambisjoner, og har varslet at Krim skal gjenerobres for enhver pris, noe Kreml har advart mot, og samtidig raslet med atomsablene.

– Vi har hørt fra ledere i Vesten at det ville føre til en uunngåelig eskalering av krigen, muligens til og med en atomkonflikt, dersom vi tok Krim tilbake. Retorikken har endret seg siden vi forklarte mer og mer hva Krim er, hva det betyr for Russland og hvordan ting henger sammen med Krim, sier Tamila Tasheva, ansvarlig for Krim-spørsmål i Ukraina, til Daily Beast.

Enn så lenge er Krimhalvøya på Russlands hender, men det kan endre seg i løpet av krigens neste fase.