Russland roser dansk Nord Stream-grep

Enorme mengder metan boblet opp fra Østersjøen da rørledningene Nord Stream 1 og 2 ble ødelagt i september i fjor. Foto: Den svenske kystvakten / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Regjeringen i Russland er glad for at Danmark tillater russisk deltakelse i bergingen av et ukjent objekt fra havbunnen ved rørledningen Nord Stream 2.