Minst 13 drept i sammenstøt med politi i Brasil

NTB

Minst 13 personer er drept i sammenstøt med politi nær storbyen Rio de Janeiro i Brasil. De drepte var alle kriminelle, uttaler politiet.

Sammenstøtet skjedde torsdag i arbeiderklassebydelen Salgueiro i byen Sao Goncalo, som ligger like nordøst for storbyen Rio de Janeiro i delstaten ved samme navn. Politiet aksjonerte for å pågripe en mann som var mistenkt for å være leder for en narkobande.

Mannen skal ha vært involvert i drap på flere politibetjenter i delstaten Para nord i landet gjennom de siste årene. Politiet mente han skjulte seg i Sao Goncalo, og aksjonen torsdag hadde som mål å pågripe ham.

Politiet satt inn helikoptre og pansrede kjøretøy i aksjonen, som endte med at den antatte gjenglederen ble drept. De øvrige drepte var også kriminelle, ifølge politiet.

Tre lokale innbyggere uten tilknytning til de som ble drept i torsdagens aksjon, ble også skutt og såret i sammenstøtet, opplyser politiet.

Rio de Janeiros delstatspoliti gjennomfører jevnlig dødelige angrep i storbyområdets slumområder.

– Vi tillater ikke at Rio brukes som skjulested for banditter fra andre delstater, uttaler delstaten Rio de Janeiros guvernør Claudio Castro.