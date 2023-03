Nord-Korea hevder å ha testet undersjøisk dronevåpen

NTB

Nord-Korea har testet en ny undersjøisk angrepsdrone som kan utstyres med atomstridshode, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

– Denne kjernefysiske undersjøiske angrepsdronen kan utplasseres ved enhver kyst og havn, eller fraktes av et skip, står det i KCNAs melding.

Dronen ble sjøsatt tirsdag. Deretter fartet den rundt i 59 timer og 12 minutter på en dybde mellom 80 og 150 meter før den torsdag detonerte et teststridshode, ifølge KCNA.

Dronen omtales av byrået som et «hemmelig våpen», konstruert for å kunne utløse en «radioaktiv tsunami» som kan ødelegge fiendtlige marinefartøy og havneanlegg. Testen ble ifølge nyhetsbyrået ledet av landets leder Kim Jong-un.

KCNA skriver også at Nord-Korea avfyrte strategiske krysserraketter under testen, som varte fra 21. til 23. mars. Rakettene var av typen Hwasal-1 og Hwasal-2, og var utstyrt med juke-stridshode for å simulere et atomstridshode, ifølge KCNA.

I meldingen advarer Kim landets fiender mot å holde det han kaller uforsvarlige krigsøvelser rettet mot Nord-Korea.

USA og Sør-Korea gjennomførte fra 13. til 24. mars øvelsen Freedom Shield 23. Det er USA og Sør-Koreas største felles øvelse siden 2017. I juni i år skal de to allierte gjennomføre en enda større øvelse.

Nord-Korea meldte mandag at landet i helgen gjennomførte to dager med militærøvelser som simulerte det som ble omtalt som et kjernefysisk motangrep.