Biden møter Trudeau – USA inngår asylavtale med Canada

NTB

USAs president Joe Biden har ankommet Canadas hovedstad Ottawa. Fredag skal han møte statsminister Justin Trudeau og tale til nasjonalforsamlingen.

Handel, migrasjon, forsvarsbudsjett og muligheten for opprettelse av en internasjonal styrke som skal stabilisere situasjonen i Haiti, står på agendaen. Også Ukraina-krigen, klimaendringer og Kina skal være samtalepunkter.

To viktige avtaler ser ut til å ha blitt ferdigstilt allerede før Biden forlot Washington tidligere torsdag. Canada skal sette opp tempoet med å få på plass militære oppgraderinger i den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen for Nord-Amerikas luftrom (North American Aerospace Defense Command). Videre er de to landene enige om nye regler for migranter som søker asyl, ifølge tjenestemenn fra begge land.

Asylavtalen fjerner et smutthull i dagens lovverk og gjør at både USA og Canada kan avvise asylsøkere på grensen mellom de to landene.

Smutthullet har ført til at tusener av migranter hvert år tar seg inn i Canada fra USA via Roxham Road mellom delstaten New York og provinsen Quebec. Dette er en liten ubevoktet lokal landevei som ender som blindvei på hver side av grensen. Ifølge avtalen skal det iverksettes tiltak for å gjøre det umulig å benytte denne muligheten.

Det hvite hus' pressetalskvinne Karine Jean-Pierre avviste torsdag å kommentere avtalen, som ventes å bli formelt kunngjort fredag.