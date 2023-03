Krypto-rømling tiltalt i USA etter pågripelse i Montenegro

Skjermen til høyre viser den fallende verdien til Do Kwons kryptovaluta Luna på en kryptobørs i Seoul i Sør-Korea 27. mai i fjor. Do Kwon anklages for milliardsvindel som har berørt investorer verden rundt. Foto: Ryu Hyo-lim / Yonhap / AP / NTB

Les mer

Lukk