Tror Russland vil forsøke å gjenerobre Kupjansk

Britisk etterretning hevder Russland sannsynligvis vil erobre Kupjansk. Oberstløytnant Palle Ydstebø er usikker på om Russland har kapasitet til en større framrykning.

Ifølge britisk etterretning vil Russland sannsynlig gjøre et forsøk på å gjenerobre byen Kupiansk i Kharkiv-regionen, øst i Ukraina.

Byen blir omtalt som et «logistisk knutepunkt» av britisk etterretning. Kort tid etter invasjonen i februar i fjor, ble Kupiansk okkupert av Russland. Ukraina klarte imidlertid å vinne tilbake byen på høsten.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Svært krevende

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror også Russland vil forsøke å gjenerobre byen.

– Russerne vil nok prøve seg mot Kupiansk, og de står ved elven et par mil nord for byen, men det er usikkert om de har kampkraft til noen større framrykning. De må også krysse Oskilelva for å ta Kupyansk, og en slik elvekryssing er svært krevende mot de styrkene Ukraina har i området, sier han til ABC Nyheter.

Se video: Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri

Your browser doesn't support HTML5 video. Her blir Wagner-soldater beskutt av ukrainsk artilleri Les mer Lukk

Ydstebø understreker at Kupiansk var viktig for russerne frem til de ukrainske styrkene vant tilbake byen.

– Ukrainerne avskjærte jernbanen sørover til de russiske styrkene ved Izyum i september i fjor, noe som tvang russerne til å rømme Izyum. Byen er ikke like viktig for ukrainerne, selv om det er et viktig jernbaneknutepunkt, sier han.

Ny, stor mobilisering?

De siste ukene har det versert rykter om en ny, stor russisk mobilisering i Ukraina. Rapportene hevder at Russland ønsker å rekruttere 400.000 nye soldater. Planen er angivelig at rekruttene skal ansettes og bli profesjonelle soldater. Forsvarsdepartementet i Moskva skal ha sendt informasjon til ulike russiske regioner om hvor mange soldater som bør verves, skriver NTB.

Ifølge Ydstebø er det ingenting som foreløpig tyder på at en større mobilisering har funnet sted.

– Det har vært mindre, mer pågående rekruttering, men ingen annonsert større mobilisering. Men det kan komme om situasjonen er alvorlig nok, og Kreml mener de kan håndtere eventuell folkelig motstand og uro, sier oberstløytnanten.