Avviser ny «Maddie»-teori: – Umulig

16 år etter at den britiske treåringen Madeleine McCann forsvant sporløst i 2007, hevder Julia Wandelt (21) at hun er den savnede jenta.

Nå blir denne teorien lagt død.

McCann var bare tre år gammel da hun forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007 mens foreldrene befant seg på en restaurant like ved. Da de kom tilbake til hotellrommet, var jenta borte.

I årene som har gått har politiet og private aktører lansert en rekke teorier om hva som kan ha hendt.

– Det er praktisk talt umulig

Den siste teorien kom i forrige uke da den polske kvinnen Julia Faustyna (21) hevdet at det var hun som var Madeleine McCann.

Nyheten slo ned som en bombe, men etter nærmere undersøkelser blir nå denne teorien avfeid som helt usannsynlig.

Julia Wandelt (21) mener at hun er den savnede Madeleine McCann. (Skjermdump)

– Det er praktisk talt umulig at den unge polakken er Maddie, sier Ava-X-sjef Christian Fehrlin til den sveitsiske avisen Blick.

Avansert ansikts-matching



Det sveitsiske programvareselskapet har undersøkt bildene nøye ved å bruke et såkalt ansikts-matching-program hvor ansiktstrekk kan sammenlignes til den minste detalj.

Programmet splitter opp ansiktet i forskjellige soner. Deretter sjekkes det om det er samsvar med ansiktsdelene til andre bilder i andre databaser.

Hevder å ha samme øyeflekk



For kort tid siden var 21-åringen en ukjent person for de fleste, men nå har hun mer enn én million følgere på Instagram. Nyheten skapte store overskrifter verden over.

Julia Faustyna la ut flere bilder og videoer for å prøve å vise følgerne hennes likhetene mellom seg selv og den savnede Maddie.

Hun hevder også å ha den samme sjeldne flekken i det ene øyet som kjennetegner den lille jenta.

Video: Polske Julia (21) hevder hun er Madeleine McCann

Tyske etterforsker mener «Maddie» er død



21-åringen ble selv adoptert som liten. Selv om hun kun har vage minner fra barndommen, mener hun å dra kjensel på et sted som ligner på feriestedet i Portugal hvor Maddie forsvant.

Tysk påtalemyndighet har tidligere uttalt at de mener å ha bevis for at den savnede jenta ikke lenger er i live.

– All informasjon som vi har, tyder på at hun er død. Vi har ingen informasjon om at hun er i live, sa Hans Christian Wolters til Sky News i juni 2020.

– Du kan spare deg selv for DNA-testen

Ifølge selskapet Ava-X ble det foretatt en sammenligning av et barndomsbilde av den polske kvinnen med et bilde av henne som voksen.

– Det ble treff. Men når vi gjorde det samme med Maddies bilde, kunne vi ikke finne noen match. Du kan spare deg selv for DNA-testen, sier Christian Fehrlinulia.

Faustyna sier hun ønsker å ta en DNA-test for å finne ut om hun er den savnede jenta, og hevder at Maddies foreldre selv ønsker det, noe som ikke er bekreftet.

Dersom Maddie McCann fortsatt hadde vært i live, ​​ville hun dessuten vært 19 år i dag, og ikke 21.

Video: To ganger trodde de Maddie var funnet