Mistenkt gjerningsperson etter skoleskyting i Colorado funnet død

To ansatte ble skutt og såret på en skole i Denver i USA onsdag. Torsdag bekrefter politiet at det antatte gjerningspersonen, en 17 år gammel gutt, er død.

NTB

Den 17 år gamle gutten politiet mistenker etter en skoleskyting i Denver i Colorado i USA, er funnet død i en bil.

Personen ble funnet død onsdag kveld i et skogsområde like ved en bil, og torsdag bekrefter politiet at dette var den mistenkte gjerningspersonen.

Den 17 år gamle gutten skal ha åpnet ild med et håndvåpen da han ble ransaket for våpen onsdag formiddag, ifølge politiet i Denver. Skytingen fant sted på East High School ikke langt fra sentrum av den amerikanske byen.

To ansatte ble skutt og såret. En av dem er kritisk såret, mens tilstanden beskrives som stabil for det andre offeret.