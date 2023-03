FN-sjefen ber EU gå foran i klimakampen

NTB

FNs generalsekretær António Guterres ber Europa føre an i kampen mot katastrofale klimaendringer.

Guterres er torsdag i Brussel for å gjeste EU-toppmøtet.

– Vi er nær vippepunktet som gjør 1,5-gradersmålet umulig å oppnå. Vi trenger dramatisk handling, vi trenger å få fart på agendaen og vi stoler på at Europa vil ta lederskapet, som i så mange tilfeller før, sa Guterres til pressen før møtet.

FN-sjefen viste til den ferske rapporten fra klimapanelet (IPCC), som konkluderer med at den globale oppvarmingen trolig vil nå grensen på 1,5 grader selv om klimautslippene kuttes. Da rapporten ble sluppet på mandag, gikk Guterres ut og oppfordret rike land til å skjerpe sine egne klimaambisjoner.

Guterres ber også EU vise vei i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål, som ifølge Guterres er på vikende front.

– Dette er et avgjørende øyeblikk, sier Guterres.

Ifølge Politico vil FN-sjefen torsdag prøve å overbevise EU-landene om å lette på enkelte av sanksjonene mot Russland for å sørge for at gjødsel fra Russland og Belarus kommer fram til utviklingsland. Litauen er blant EU-landene som er skeptisk til dette.

– I mange utviklingsland ser vi en perfekt storm, hvor en kombinasjon av ulike faktorer har skapt en dramatisk situasjon, sier Guterres, som viser til at mange land opplever mer sult, mer fattigdom og dårligere helsetjenester.