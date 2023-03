Nordmann tiltalt for kastrering i Storbritannia

NTB

En norsk mann i 40-årene møter i retten i England, tiltalt for å ha kastrert menn og solgt filmer av dette på nettet.

Mannen, kjent som «evnukkmakeren» møtte i Westminster magistrates court onsdag, ifølge nyhetsbyrået PA, gjengitt av blant andre The Guardian.

Han er tiltalt for grov kroppsskade. Nordmannen beskyldes for å være lederskikkelsen for en bevegelse som skal ha stått for opp mot 29 tilfeller av såkalte ekstreme kroppsendringer, samt blant annet salg av kroppsdeler. Ni menn er tiltalt, og de møtte i ulike rettsinstanser i London og Wales onsdag.

Alle ofrene i sakene skal ha vært en del av en bevegelse som frivillig får utført kroppsendringer.